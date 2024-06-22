У Кривому Розі ухилянт напав на поліцейського під час перевірки документів

Затриманий ухилянт розписується у документах. Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі поліцейський зупинив на вулиці чоловіка, аби перевірити у нього військовий квиток. Натомість перехожий вихопив з кишені сльозогінний балончик і розпилив його в очі поліцейському.

Про це у п'ятницю, 21 червня, повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції.

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Інцидент стався 19 червня у Саксаганському районі Кривого Рогу, кажуть у поліції.

"Під час виконання службових обов’язків правоохоронець відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції зупинив 39-річного громадянина для перевірки документів та встановив, що останній ухиляється від призову на військову службу. Аби уникнути відповідальності, правопорушник вчинив опір правоохоронцю", — йдеться у дописі правоохоронців.

Скриншот Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Поліція затримала жителя Кривого Рогу та повідомила йому про підозру у скоєні правопорушення (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу). Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Нагадаємо, 21 червня СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів. Загалом вдалося затримати понад десять посадовців, які продавали фіктивні довідки військово-лікарських комісій.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.