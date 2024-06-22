В Кривом Роге уклоняющийся напал на полицейского во время проверки документов

Задержанный уклонист расписывается в документах. Фото: Полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейский остановил на улице мужчину, чтобы проверить у него военный билет. Прохожий выхватил из кармана баллончик со слезоточивым газом и распылил его в глаза полицейскому.

Об этом в пятницу, 21 июня, сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

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Инцидент произошел 19 июня в Саксаганском районе Кривого Рога, говорят в полиции.

"Во время выполнения служебных обязанностей правоохранитель отделения полиции № 4 Криворожского районного управления полиции остановил 39-летнего гражданина для проверки документов и установил, что последний уклоняется от призыва на военную службу. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель оказал сопротивление правоохранителю", — говорится в сообщения правоохранителей.

Скриншот Facebook/Полиция Днепропетровской области

Полиция задержала жителя Кривого Рога и сообщила ему о подозрении в совершении правонарушения (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, 21 июня СБУ ликвидировала новые схемы уклонистов. Удалось задержать более десяти должностных лиц, которые продавали фиктивные справки военно-врачебных комиссий.

Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.