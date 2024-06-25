Грошові виплати родичам військових — випадки, коли позбавляють допомоги

Жінка обіймає військового. Фото: bohunbrigade

Українське законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Водночас, існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити належних їм виплат.

Про це інформує пресцентр Міністерства оборони України.

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Коли рідних бійців позбавляють допомоги

Як зазначають у відомстві, членам родин військовослужбовців передбачається виплата грошового забезпечення. Однак вона може бути припинена з дати з'ясування в установленому законодавством порядку наступних обставин:

добровільна здача військовослужбовця в полон;

самовільне залишення військової частини/ місця служби/дезертирства.

У Міністерстві оборони зауважують, що про припинення виплат родичів військовослужбовців, як правило, сповіщають відповідним наказом, тобто заявники мають бути проінформовані.

При цьому, у разі припинення виплат через вищевказані причини, уже раніше виплачені кошти повертати не потрібно.

Яка допомога передбачена родичам військових

Згідно з нормами законодавства, сім'ї військових мають право на різноманітну допомогу від держави, зокрема, залежно від випадків, можуть претендувати на:

грошове забезпечення військовослужбовця;

50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг або житла;

пільгове санаторно-курортне лікування;

50% знижку на вартість медобслуговування;

фіндопомогу на оздоровлення;

"підйомні" виплати під час переїзду.

Водночас, дітям бійців надають пріоритет у зарахуванні до навчальних закладів та оздоровчих таборів (незалежно від форми власності). Також у деяких тергромадах виділяють окрему фінансову допомогу на підготовку до навчального року.

Родичам військових ЗСУ, які загинули під час виконання бойових дій, держава надає 15 млн гривень допомоги. Суму ділять між усіма одержувачами на рівні частини та виплачують періодично.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Також ми писали, що в Україні почала працювати е-Карта послуг для ветеранів війни, завдяки чому стане доступною вичерпна інформація про послуги для цієї категорії громадян. Йдеться як про державні гарантії, так і гарантії, надані недержавними чи міжнародними організаціями.