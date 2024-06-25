Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Комбат arrow Помощь для родственников военных — когда могут лишить выплат arrow

Помощь для родственников военных — когда могут лишить выплат

25 июня 2024 08:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежные выплаты родственникам военных — случаи, когда лишают помощи
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время, существует ряд причин, когда родственников бойцов могут лишить причитающихся им выплат.

Об этом информирует пресс-центр Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Когда родных бойцов лишают помощи

Как отмечают в ведомстве, членам семей военнослужащих предполагается выплата денежного довольствия. Однако она может быть прекращена с даты выяснения в установленном законодательством порядке следующих обстоятельств:

  • добровольная сдача военнослужащего в плен;
  • самовольное оставление воинской части/места службы/дезертирства.

В Министерстве обороны отмечают, что о прекращении выплат родственников военнослужащих, как правило, извещают в соответствующем приказе, то есть заявители должны быть проинформированы.

При этом, в случае прекращения выплат по вышеуказанным причинам, уже ранее выплаченные средства возвращать не нужно.

Какая помощь предусмотрена родственникам военных

Согласно нормам законодательства, семьи военных имеют право на разнообразную помощь от государства, в частности могут претендовать на, в зависимости от случаев:

  • денежное довольствие военнослужащего;
  • 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг или жилья;
  • льготное санаторно-курортное лечение;
  • 50% скидка на стоимость медобслуживания;
  • финпомощь на оздоровление;
  • "подъемные" выплаты при переезде.

В то же время, детям бойцов отдают приоритет в зачислении в учебные заведения и оздоровительные лагеря (независимо от формы собственности). Также в некоторых тергромадах выделяют отдельную финансовую помощь на подготовку к учебному году.

Родственникам военных ВСУ, погибших во время выполнения боевых действий, государство оказывает 15 млн гривен помощи. Сумму делят между всеми получателями на равные части и периодически выплачивают.

Что еще нужно знать

Напомним, несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Также мы писали, что в Украине начала работать е-карта услуг для ветеранов войны, благодаря чему станет доступна исчерпывающая информация об услугах для этой категории граждан. Речь идет как о государственных гарантиях, так и о гарантиях, предоставленных негосударственными или международными организациями.

финансовая помощь
деньги
военные
материальная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление