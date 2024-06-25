Денежные выплаты родственникам военных — случаи, когда лишают помощи

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время, существует ряд причин, когда родственников бойцов могут лишить причитающихся им выплат.

Об этом информирует пресс-центр Министерства обороны Украины.

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Когда родных бойцов лишают помощи

Как отмечают в ведомстве, членам семей военнослужащих предполагается выплата денежного довольствия. Однако она может быть прекращена с даты выяснения в установленном законодательством порядке следующих обстоятельств:

добровольная сдача военнослужащего в плен;

самовольное оставление воинской части/места службы/дезертирства.

В Министерстве обороны отмечают, что о прекращении выплат родственников военнослужащих, как правило, извещают в соответствующем приказе, то есть заявители должны быть проинформированы.

При этом, в случае прекращения выплат по вышеуказанным причинам, уже ранее выплаченные средства возвращать не нужно.

Какая помощь предусмотрена родственникам военных

Согласно нормам законодательства, семьи военных имеют право на разнообразную помощь от государства, в частности могут претендовать на, в зависимости от случаев:

денежное довольствие военнослужащего;

50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг или жилья;

льготное санаторно-курортное лечение;

50% скидка на стоимость медобслуживания;

финпомощь на оздоровление;

"подъемные" выплаты при переезде.

В то же время, детям бойцов отдают приоритет в зачислении в учебные заведения и оздоровительные лагеря (независимо от формы собственности). Также в некоторых тергромадах выделяют отдельную финансовую помощь на подготовку к учебному году.

Родственникам военных ВСУ, погибших во время выполнения боевых действий, государство оказывает 15 млн гривен помощи. Сумму делят между всеми получателями на равные части и периодически выплачивают.

Что еще нужно знать

Напомним, несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Также мы писали, что в Украине начала работать е-карта услуг для ветеранов войны, благодаря чему станет доступна исчерпывающая информация об услугах для этой категории граждан. Речь идет как о государственных гарантиях, так и о гарантиях, предоставленных негосударственными или международными организациями.