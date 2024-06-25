Денежные выплаты родственникам военных — случаи, когда лишают помощи

Помощь для родственников военных — когда могут лишить выплат
Украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время, существует ряд причин, когда родственников бойцов могут лишить причитающихся им выплат.
Об этом информирует пресс-центр Министерства обороны Украины.
Когда родных бойцов лишают помощи
Как отмечают в ведомстве, членам семей военнослужащих предполагается выплата денежного довольствия. Однако она может быть прекращена с даты выяснения в установленном законодательством порядке следующих обстоятельств:
- добровольная сдача военнослужащего в плен;
- самовольное оставление воинской части/места службы/дезертирства.
В Министерстве обороны отмечают, что о прекращении выплат родственников военнослужащих, как правило, извещают в соответствующем приказе, то есть заявители должны быть проинформированы.
При этом, в случае прекращения выплат по вышеуказанным причинам, уже ранее выплаченные средства возвращать не нужно.
Какая помощь предусмотрена родственникам военных
Согласно нормам законодательства, семьи военных имеют право на разнообразную помощь от государства, в частности могут претендовать на, в зависимости от случаев:
- денежное довольствие военнослужащего;
- 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг или жилья;
- льготное санаторно-курортное лечение;
- 50% скидка на стоимость медобслуживания;
- финпомощь на оздоровление;
- "подъемные" выплаты при переезде.
В то же время, детям бойцов отдают приоритет в зачислении в учебные заведения и оздоровительные лагеря (независимо от формы собственности). Также в некоторых тергромадах выделяют отдельную финансовую помощь на подготовку к учебному году.
Родственникам военных ВСУ, погибших во время выполнения боевых действий, государство оказывает 15 млн гривен помощи. Сумму делят между всеми получателями на равные части и периодически выплачивают.
Что еще нужно знать
Напомним, несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.
Также мы писали, что в Украине начала работать е-карта услуг для ветеранов войны, благодаря чему станет доступна исчерпывающая информация об услугах для этой категории граждан. Речь идет как о государственных гарантиях, так и о гарантиях, предоставленных негосударственными или международными организациями.
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