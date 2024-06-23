Росіяни зривають мобілізацію в Україні — Жорін пояснив як саме

Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна

Щодо мобілізації в Україні зараз дуже сильно відчувається російський інформаційний вплив на настрої українців. Особливо сильно це спостерігається в соцмережі TikTok, коли там дають поради, як втекти з України.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін в етері телемарафону.

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На думку Жоріна, боротьба з цим явищем має бути пріоритетом у роботі спецслужб, оскільки вже відчуваються наслідки такого медійного впливу.

"Коли хтось у TikTok навчає, як тікати від ТЦК, то це і є пряма робота РФ на наші настрої, мотивацію. Тому з цим не можна гратися. Всі ці поради, як Тису перепливати, кому гроші носити, насправді підпадають під статтю "Державна зрада". Я не маю жодного сумніву, що саме коштом діяльності росіян. У них це виходить, це навіть США визнавали. Бо нічого не змінилося, лише ставлення до цих питань", – вважає Жорін.

Також він зауважив, що необхідно працювати над мотивацією, яка завжди складається з двох складових: позитивної та негативної. Тоді, за його словами, українці можуть змінити свої думки про армію.

"Паралельно з цим людина має розуміти, що вона прийме правильне рішення, що вона буде забезпечена, буде розуміти своє майбутнє, розумітиме, заради чого вона це робить", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК СП.

Також речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що у застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код, який дозволить перевірити облікові дані військовозобов'язаного.