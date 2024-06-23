Россияне срывают мобилизацию в Украине - Жорин объяснил как именно

Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина

Что касается мобилизации в Украине, сейчас очень сильно ощущается российское информационное влияние на настроения украинцев. Особенно сильно это наблюдается в соцсети TikTok, когда там дают советы, как бежать из Украины.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в эфире телемарафона.

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По мнению Жорина, борьба с этим явлением должна быть приоритетом в работе спецслужб, поскольку ощущаются последствия такого медийного влияния.

"Когда кто-то в TikTok учит, как убегать от ТЦК, то это и есть прямая работа РФ на наши настроения, мотивацию. Поэтому с этим нельзя играть. Все эти советы, как Тису переплывать, кому деньги носить, действительно подпадают под статью "Государственная измена". Я не сомневаюсь, что именно за счет деятельности россиян. У них это получается, это даже США признавали. Поэтому ничего не изменилось, только отношение к этим вопросам", — считает Жорин.

Он также отметил, что необходимо работать над мотивацией, которая всегда состоит из двух составляющих: положительной и отрицательной. Тогда, по его словам, украинцы могут изменить свои мысли об армии.

"Параллельно с этим человек должен понимать, что он примет правильное решение, что он будет обеспечен, будет понимать свое будущее, понимать, ради чего он это делает", — подытожил военный.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ объявили о запуске системы обратной связи и оперативного реагирования на любые проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК СП.

Также спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в приложении "Резерв+" с 18 июня появился QR-код, который позволит проверить учетные данные военнообязанного.