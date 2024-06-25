На кордоні зловили чоловіка, який намагався виїхати до Словаччини за підробленими документами ТЦК

Прикордонники перевіряють документи ухилянта. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

На українсько-словацькому кордоні затримали військовозобов’язаного киянина, який намагався виїхати за межі країни за підробленими документами. Йдеться про фальшиві тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Про це у понеділок, 24 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що чоловіка зупинили під час перевірки документів на пункті пропуску "Ужгород". Порушником виявився 35-річний житель Києва.

"Як підставу для виїзду за межі Україну у період дії воєнного стану він надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Втім, у ході їх перевірки, прикордонники встановили, що обидва документи містять ознаки підробки. Підозри правоохоронців підтвердили й у районному центрі комплектування, у якому їх начебто видали. На запит прикордонників, останні відповіли, що зазначені документи ними не видавалися", — йдеться у дописі ДПСУ на Facebook.

Чоловіка затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу. Окрім того, на адресу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, в Україні продовжують ліквідовувати схеми для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 злочинних груп.

Також ми повідомляли, що у Тячівському районі Закарпатської області поліцейські спільно з прикордонниками зірвали групову втечу чоловіків до Румунії. Організатора, який оцінив свої послуги у дві тисячі доларів, взяли під варту.