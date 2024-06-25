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Фальшивая справка ВВК — на границе со Словакией обнаружили еще одного уклониста

25 июня 2024 02:51
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
На границе поймали мужчину, пытавшегося выехать в Словакию по поддельным документам ТЦК
Пограничники проверяют документы уклониста. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

На украинско-словацкой границе задержан военнообязанный киевлянин, пытавшийся выехать за пределы страны по поддельным документам. Речь идет о фальшивом временном удостоверении военнообязанного и справке ВВК о непригодности к военной службе.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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В Госпогранслужбе рассказали, что мужчину остановили во время проверки документов на пункте пропуска "Ужгород". Нарушителем оказался 35-летний житель Киева.

"Как основание для выезда за пределы Украины в период действия военного положения он предоставил на контроль временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности к военной службе. Впрочем, в ходе их проверки, пограничники установили, что оба документа содержат признаки подделки. Подозрения правоохранителей подтвердили и в районном центре комплектования, в котором их якобы выдали. На запрос пограничников последние ответили, что указанные документы ими не выдавались", — говорится в сообщении ГПСУ на Facebook.

Мужчину задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы. Кроме того, в Нацполицию отправили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, в Украине продолжают ликвидировать схемы для выезда мужчин призывного возраста за границу. С начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 преступных групп.

Также мы сообщали, что в Тячевском районе Закарпатской области полицейские совместно с пограничниками сорвали групповай побег мужчин в Румынию. Организатор, оценивший свои услуги в две тысячи долларов, задержан.

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Словакия
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