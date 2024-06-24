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Як підприємець може отримати відстрочку від мобілізації — пояснення Кабміну

24 червня 2024 10:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як ФОП отримати відстрочку
Засідання Кабінету міністрів України. Фото ілюстративне: Кабмін
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії загальної мобілізації в Україні підприємці не можуть отримати бронювання чи забронювати своїх працівників. Проте, як стало відомо, в окремих випадках підприємцю може бути дозволено в отриманні відстрочки.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 650 від 5 червня 2024 року.

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Як ФОП може отримати відстрочку від мобілізації

Підприємці станом на зараз не можуть отримати бронь, або забронювати своїх працівників через те, що їх немає в переліку громадян, хто має право бронювати військовозобов’язаних.

Проте підприємці можуть отримати відстрочку, якщо виконуватимуть оборонні замовлення чи замовлення для місцевого самоврядування, чи військових адміністрацій, які необхідні для забезпечення обороноздатності країни.

Для цього вони повинні мати договори з держзамовниками та підтвердження їхнього виконання.

Також є й економічний варіант бронювання від мобілізації: підприємці зможуть вносити щомісячний платіж за бронювання від 6 тис. до 50 тис. грн.

Чи сплачують ФОП податки після мобілізації

Під час мобілізації податки та збори самозайнятим ФОП не нараховують. Тобто їх звільнено від нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного податку, подання звітності, сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Для цього в податкову за місцем реєстрації необхідно:

  • подати заяву;
  • подати копію військового квитка (або іншого документа) з ТЦК, де зазначено дані про мобілізацію.

Це необхідно зробити або одразу після мобілізації, або протягом десяти днів після демобілізації.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.

Кабінет міністрів
ФОП
Україна
мобілізація
уряд
бронювання
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Бронь від мобілізації

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