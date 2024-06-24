Мобилизация в Украине — как ФЛП получить отсрочку

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото иллюстративное: Кабмин

При действии общей мобилизации в Украине предприниматели не могут получить бронирование или забронировать своих работников. Однако, как стало известно, в отдельных случаях предпринимателю может быть разрешен в получении отсрочки.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №650 от 5 июня 2024 года.

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Как ФЛП может получить отсрочку от мобилизации

Предприниматели по состоянию на данный момент не могут получить бронь или забронировать своих работников из-за того, что их нет в перечне граждан, имеющих право бронировать военнообязанных.

Однако предприниматели могут получить отсрочку, если будут выполнять оборонные заказы или заказы для местного самоуправления или военных администраций, необходимых для обеспечения обороноспособности страны.

Для этого у них должны быть договоры с госзаказчиками и подтверждение их выполнения.

Также есть экономичный вариант бронирования от мобилизации: предприниматели смогут вносить ежемесячный платеж за бронирование от 6 тыс. до 50 тыс. грн.

Уплачивают ли ФЛП налоги после мобилизации

При мобилизации налоги и сборы самозанятым ФЛП не начисляются. То есть они освобождены от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого налога, представления отчетности, уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

Для этого в налоговую по месту регистрации необходимо:

подать заявление;

представить копию военного билета (или другого документа) из ТЦК, где указаны данные о мобилизации.

Это необходимо сделать сразу после мобилизации, или в течение десяти дней после демобилизации.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в украинском правительстве может быть изменено постановление Кабмина о бронировании от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации , совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.