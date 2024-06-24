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Мобілізація раніше засуджених — що говорить закон 2024 року

24 червня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація тих, хто раніше відсидів, юрист пояснив можливість
Українські засуджені. Фото: Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання крим. покарань
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Раніше засуджені громадяни підпадають під вимоги закону про мобілізацію в особливий період. Це стосується також і тих військовозобов’язаних, які були звільненні рішенням касаційного суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Можлива мобілізація засуджених

В Україні в процесі загальної мобілізації було оголошено про можливість призову до Сил оборони України громадян, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Цей процес є добровільним, бо, згідно із чинним законодавством, засуджені не підпадають під мобілізацію.

Якщо звільнили після касації — мобілізують чи ні

Втім, є іще одна категорія — це ті громадяни, які уже відбули покарання і були звільнені, зокрема, через рішення касаційного суду.

Як зазначив юрист Юрій Айвазян, такі громадяни є військовозобов’язаними і підпадають під вимоги закону про мобілізацією. Тож можуть бути призвані до ЗСУ у особливий період.

Нагадаємо, майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Але на заваді мобілізації ув'язнених може стати відсутність бажання засудженого йти воювати.

Також міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт

суд
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
засуджені

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