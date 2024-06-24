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Мобилизация ранее судимых — что говорит закон 2024 года

24 июня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация тех, кто раньше отсидел, юрист объяснил возможность
Украинские осужденые. Фото: Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения крим.наказаний
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ранее судимые граждане подпадают под требования закона о мобилизации в особый период. Это касается также и тех военнообязанных, которые были освобождены решением кассационного суда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Возможна мобилизация осужденных

В Украине в процессе всеобщей мобилизации было объявлено о возможности призыва в Сил обороны Украины граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Этот процесс является добровольным, поскольку согласно действующему законодательству осужденные не подлежат мобилизации.

Если освободили после кассации — мобилизуют или нет

Впрочем, еще одна категория — это те граждане, которые уже отбыли наказание и были освобождены, в частности, из-за решения кассационного суда.

Как отметил юрист Юрий Айвазян, такие граждане являются военнообязанными и подходят под требования закона о мобилизации. Так что могут быть призваны в ВСУ в особый период.

Напомним, около 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу. Но помехой мобилизации заключенных может стать отсутствие желания осужденного идти воевать.

Также министр юстиции Денис Малюски считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.

суд
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
осужденные

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