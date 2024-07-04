Куди скаржитися, якщо мобілізованого відправили на фронт без підготовки

Військовий долає смугу перешкод пд час навчань на полігоні. Фото ілюстративне: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Якщо мобілізованого відправили у зону бойових дій без базової військової підготовки — потрібно скаржитися на "гарячу лінію" Міноборони, у СБУ або ДБР. Згідно з законом навчання новобранців, які раніше не служили, тривають 2-3 місяці.

Про у коментарі "24 Каналу" повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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В оборонному комітеті запевняють, що випадків, коли військових кидають на передову без відповідної підготовки, не може бути. Оскільки всі мобілізовані у разі успішного проходчення ВЛК їдуть до навчальних центрів. Але, якщо це сталося, треба негайно скаржитися.

"Звісно, не всі можуть додзвонитися до міністра оборони чи начальника Генштабу, тому є "гаряча лінія", на яку необхідно зателефонувати та сказати про порушення законодавства. Крім того, якщо людина прийшла в армію та не отримала підготовку, тоді можна звертатися в СБУ або ДБР. За це мають понести відповідальність, адже вже у законі прописано, що людина має пройти підготовку згідно зі стандартами", — сказав Роман Костенко.

Куди дзвонити — актуальні номери телефонів

"Гаряча лінія" для військовослужбовців та членів їхніх сімей — 1512.

"Гаряча лінія" МОУ, доступна для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку — 0-800-500-442.

Телефон довіри СБУ — 0 800 501 482.

Також громадяни можуть повідомити про правопорушення на сайті Державного бюро розслідувань.

Звертаючись зі скаргою до вищезгаданих відомств, обов'язково повідомте номер військової частини, куди направили мобілізованого.

Нагадаємо,у Львівській області затримали чоловіка, який обіцяв призовникам за гроші оновити дані в ТЦК. При цьому особі не треба було являтися до військкомату та проходити ВЛК.

Також ми повідомляли, що у липні цього року деякі чоловіки повинні пройти повторну ВЛК.