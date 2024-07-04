Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Комбат arrow На фронт без подготовки — куда должны срочно обратиться родственники мобилизованного arrow

На фронт без подготовки — куда должны срочно обратиться родственники мобилизованного

4 июля 2024 02:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Куда жаловаться, если мобилизованного отправили на фронт без подготовки
Военный преодолевает полосу препятствий во время учений на полигоне. Фото иллюстративное: Facebook/Генеральный штаб ВСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Если мобилизованного отправили в зону боевых действий без базовой военной подготовки, нужно жаловаться на "горячую линию" Минобороны, в СБУ или ГБР. По закону обучение ранее не служивших новобранцев занимает 2-3 месяца.

Об этом в комментарии "24 Каналу" сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Читайте также:

В профильном комитете парламента отрицают такие случаи

В оборонном комитете уверяют, что случаев, когда военных бросают на передовую без соответствующей подготовки, быть не может. Поскольку все мобилизованные в случае успешного прохождения ВВК едут в учебные центры. Но если это произошло, нужно немедленно жаловаться.

"Конечно, не все могут дозвониться министру обороны или начальнику Генштаба, поэтому есть "горячая линия", на которую необходимо позвонить и сказать о нарушении законодательства. Кроме того, если человек пришел в армию и не получил подготовку, тогда  можно обращаться в СБУ или ГБР. За это должны понести ответственность, ведь в законе прописано, что человек должен пройти подготовку в соответствии со стандартами", — сказал Роман Костенко.

Куда звонить — актуальные номера телефонов

"Горячая линия" для военнослужащих и членов их семей — 1512.

"Горячая линия" МОУ, доступная для пользователей всех операторов мобильной связи — 0-800-500-442.

Телефон доверия СБУ — 0 800 501 482.

Также граждане могут сообщить о правонарушениях на сайте Государственного бюро расследований.

Обращаясь с жалобой в вышеупомянутые ведомства, обязательно сообщите номер воинской части, куда направили мобилизованного.

Напомним, во Львовской области задержан мужчина, который обещал призывникам за деньги обновить данные в ТЦК. При этом человеке не нужно было являться в военкомат и проходить ВВК.

Также мы сообщали, что в июле этого года некоторые мужчины должны пройти повторную ВВК.

война ВСУ военный призыв военные мобилизация ВВК ТЦК и СП военная подготовка фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать