Куда жаловаться, если мобилизованного отправили на фронт без подготовки

Военный преодолевает полосу препятствий во время учений на полигоне. Фото иллюстративное: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Если мобилизованного отправили в зону боевых действий без базовой военной подготовки, нужно жаловаться на "горячую линию" Минобороны, в СБУ или ГБР. По закону обучение ранее не служивших новобранцев занимает 2-3 месяца.

Об этом в комментарии "24 Каналу" сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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В оборонном комитете уверяют, что случаев, когда военных бросают на передовую без соответствующей подготовки, быть не может. Поскольку все мобилизованные в случае успешного прохождения ВВК едут в учебные центры. Но если это произошло, нужно немедленно жаловаться.

"Конечно, не все могут дозвониться министру обороны или начальнику Генштаба, поэтому есть "горячая линия", на которую необходимо позвонить и сказать о нарушении законодательства. Кроме того, если человек пришел в армию и не получил подготовку, тогда можно обращаться в СБУ или ГБР. За это должны понести ответственность, ведь в законе прописано, что человек должен пройти подготовку в соответствии со стандартами", — сказал Роман Костенко.

Куда звонить — актуальные номера телефонов

"Горячая линия" для военнослужащих и членов их семей — 1512.

"Горячая линия" МОУ, доступная для пользователей всех операторов мобильной связи — 0-800-500-442.

Телефон доверия СБУ — 0 800 501 482.

Также граждане могут сообщить о правонарушениях на сайте Государственного бюро расследований.

Обращаясь с жалобой в вышеупомянутые ведомства, обязательно сообщите номер воинской части, куда направили мобилизованного.

Напомним, во Львовской области задержан мужчина, который обещал призывникам за деньги обновить данные в ТЦК. При этом человеке не нужно было являться в военкомат и проходить ВВК.

Также мы сообщали, что в июле этого года некоторые мужчины должны пройти повторную ВВК.