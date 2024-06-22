Безугла в інтерв'ю Мосійчук дала оцінку посиленню мобілізації в Україні

Нардеп Мар'яна Безугла. Фото: скриншот

В ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм. Закон про мобілізацію може змінити ситуацію, але люди мають знати свій шлях.

Про це розповіла нардеп Мар'яна Безугла в інтерв'ю ведучій телеканалу 1+1 Наталі Мосійчук.

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За її словами, мобілізованим не потрібно брехати щодо їхнього розміщення по підрозділах, які переважно складаються з ненавчених бійців.

"Так це ризик, внаслідок якого можна загинути. Але це не буде марним ризиком, щоб якийсь керівник ОТУ поставив галочку: "Спроба відбиття проведена". І ця бригада всім відома", — каже вона.

На питання Наталії Мосійчук щодо "прірви" між командирами бригад та вищим генералітетом, політикиня зауважила, що ієрархія в армії "не побудована".

"Генералітет — це кар'єрні військові, які проходили негативний відбір впродовж останніх 20 років. Проблема військових звань досі недорозвинена, хоча про це навіть міжнародні партнери натякали: розвивайте молодших офіцерів та сержантів. А у нас понад 200 генералів. То чим вони займаються? Так, кілька десятків в розпорядженні у головкома", — сказала Безугла.

Скандали Мар'яни Безуглої — останні новини

Нагадаємо, не так давно Мар'яна Безугла заявила, що прихід Олександра Сирського на посаду головкома ЗСУ не приніс оновлень у структурі та принципах роботи Генштабу.

Також не так давно політикиня розкритикувала міністра оборони Рустема Умєрова, вказавши на серйозні недоліки оборонного відомства під його головуванням.

Водночас вона нещодавно знову накинулася на військовозобов'язаних українців за кордоном, одіозно заявивши, що вони "не потрібні Україні" та втрапила у скандал з телеканалом "UA: Суспільне мовлення": за її словами, працівників мовника бронюють від мобілізації.