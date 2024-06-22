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Не надо людям врать — Безуглая в интервью Мосейчук дала оценку усилению мобилизации

22 июня 2024 15:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Безуглая в интервью Мосейчук дала оценку усилению мобилизации в Украине
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У ВСУ никогда не хватит людей, если мобилизованных просто экипировать, вооружить и бросить на штурм. Закон о мобилизации может изменить ситуацию, но люди должны знать свой путь.

Об этом рассказала нардеп Марьяна Безуглая в интервью ведущей телеканала 1+1 Наталье Мосейчук.

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По ее словам, мобилизованным не нужно лгать по поводу их размещения по подразделениям, которые преимущественно состоят из необученных бойцов.

"Да, это риск, в результате которого можно погибнуть. Но это не будет бесполезным риском, чтобы какой-то руководитель ОТУ поставил галочку: "Попытка отражения проведена". И эта бригада всем известна", — говорит она.

На вопрос Натальи Мосейчук по поводу "пропасти" между командирами бригад и высшим генералитетом, политик отметила, что иерархия в армии "не построена".

"Генералитет — это карьерные военные, которые проходили негативный отбор за последние 20 лет. Проблема военных званий до сих пор недоразвита, хотя об этом даже международные партнеры намекали: развивайте младших офицеров и сержантов. А у нас более 200 генералов. Так чем они занимаются?" Так несколько десятков в распоряжении главкома", — сказала Безуглая.

Скандалы Марьяны Безуглой — последние новости

Напомним, недавно Марьяна Безуглая заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генштаба.

Также недавно политик раскритиковала министра обороны Рустема Умерова, указав на серьезные недостатки оборонного ведомства под его председательством.

В то же время она недавно снова набросилась на военнообязанных украинцев за границей, одиозно заявив, что они "не нужны Украине" и попала в скандал с телеканалом "UA: Суспільне мовлення": по ее словам, работников вещателя бронируют от мобилизации.

Марьяна Безуглая
ВСУ
Украина
военные
мобилизация
кибервойна

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