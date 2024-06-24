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Неявка на ВЛК — яке покарання очікує на військовозобов'язаного

24 червня 2024 16:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відмова від проходження ВЛК, кримінальна чи адміністративна відповідальність
На військово-лікарській комісії. Фото: "РадіоТрек"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У випадку неявки військовозобов’язаного громадянина на військово-лікарську комісію після отримання відповідної повістки — його можуть притягнути до адміністративної відповідальності. А після ігнорування трьох чи більше повісток може настати навіть кримінальна відповідальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Назар Босак.

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В процесі мобілізації, яка триває в Україні під час воєнного стану, військовозобов’язані мають прибути на військово-лікарську комісію, якщо вони отримали відповідну повістку з територіального центру комплектування.

У випадку, якщо такий громадянин проігнорує повістку і не прибуде на ВЛК, він підпадає від дії відповідних вітчизняних кодексів. Юрист пояснив, яка саме відповідальність передбачена за ігнорування військово-лікарської комісії.

Адміністративна чи кримінальна відповідальність

"За неявку по повістці до центру комплектування можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, деколи-за статтею 210 кодексу про адмінправопорушення (якщо мета виклику за повісткою-уточнення облікових даних)", — наголосив Назар Босак.

Втім, однією лише адміністративною відповідальністю та штрафами історія з неявкою на військово-лікарську комісію може і не завершитися.

"У випадку нез'явлення до центру комплектування після вручення трьох чи більше повісток можуть притягнути і до кримінальної відповідальності", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають право українці відмовитися від ВЛК під час війни. 

Раніше ми писали, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми інформували, куди відправлятимуть служити тих, хто раніше був обмежено придатним.

закон
мобілізація
повістки
ВЛК
військовозобов'язані

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