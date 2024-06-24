Відмова від проходження ВЛК, кримінальна чи адміністративна відповідальність

На військово-лікарській комісії. Фото: "РадіоТрек"

У випадку неявки військовозобов’язаного громадянина на військово-лікарську комісію після отримання відповідної повістки — його можуть притягнути до адміністративної відповідальності. А після ігнорування трьох чи більше повісток може настати навіть кримінальна відповідальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Назар Босак.

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В процесі мобілізації, яка триває в Україні під час воєнного стану, військовозобов’язані мають прибути на військово-лікарську комісію, якщо вони отримали відповідну повістку з територіального центру комплектування.

У випадку, якщо такий громадянин проігнорує повістку і не прибуде на ВЛК, він підпадає від дії відповідних вітчизняних кодексів. Юрист пояснив, яка саме відповідальність передбачена за ігнорування військово-лікарської комісії.

Адміністративна чи кримінальна відповідальність

"За неявку по повістці до центру комплектування можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, деколи-за статтею 210 кодексу про адмінправопорушення (якщо мета виклику за повісткою-уточнення облікових даних)", — наголосив Назар Босак.

Втім, однією лише адміністративною відповідальністю та штрафами історія з неявкою на військово-лікарську комісію може і не завершитися.

"У випадку нез'явлення до центру комплектування після вручення трьох чи більше повісток можуть притягнути і до кримінальної відповідальності", — підкреслив юрист.

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