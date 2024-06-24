Отказ от прохождения ВВК, уголовная или административная ответственность

На военно-врачебной комиссии. Фото: "РадиоТрек"

В случае неявки военнообязанного гражданина на военно-врачебную комиссию после получения соответствующей повестки его могут привлечь к административной ответственности. После игнорирования трех или более повесток может наступить даже уголовная ответственность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Назар Босак.

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В процессе мобилизации, которая продолжается в Украине во время военного положения, военнообязанные должны прибыть на военно-врачебную комиссию, если они получили соответствующую повестку из территориального центра комплектования.

В случае если такой гражданин проигнорирует повестку и не прибудет на ВВК, он подпадает от действия соответствующих отечественных кодексов. Юрист объяснил, какая именно ответственность предусмотрена за игнорирование военно-врачебной комиссии.

Административная или уголовная ответственность

"За неявку по повестке в центр комплектования могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, порой по статье 210 кодекса об админправонарушениях (если цель вызова по повестке-уточнению учетных данных)", — подчеркнул Назар Босак.

Впрочем, одной лишь административной ответственностью и штрафами история с неявкой на военно-врачебную комиссию может и не завершиться.

"В случае неявки в центр комплектования после вручения трех или более повесток могут привлечь и к уголовной ответственности", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы сообщали, вправе ли украинцы отказаться от ВВК во время войны.

Раньше мы писали, как можно оспорить решение ВВК.

Также мы информировали, куда будут отправлять служить тех, кто раньше был ограничен годным.