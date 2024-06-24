Переведення придатних для служби у тилових підрозділах на фронт, чи має командування право на такий крок

Мобілізовані громадяни України. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаних, мобілізованих як придатних для служби винятково у тилових частинах, підрозділах забезпечення, ТЦК чи військових вишах, не можуть перевести до бойових підрозділів ЗСУ. Якщо ж таке відбувається, громадянин має право написати рапорт з вимогою реалізації рішення військово-лікарської комісії при ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юристи Юрій Айвазян та Сергій Богун.

Читайте також:

Замість "обмежено придатних"

Згідно зі змінами у законодавстві, із процесу військового обліку зникло поняття "обмежено придатний". Колишні обмежено придатні отримали нові статуси — придатний до служби у тилових частинах, у підрозділах забезпечення тощо.

До юристів звернувся один із таких військовослужбовців, який поцікавився, чи можуть його забрати у бойові підрозділи, незважаючи на винесене ВЛК рішення.

Що робити, якщо придатних для служби у тилових частинах переводять на фронт

Сергій Айвазян наголосив, що така ситуація неможлива. "Не слухайте дурниці, які Вам кажуть. Ваш стан здоров'я не передбачає службу у ДШВ", — підкреслив адвокат.

Інший юрист, Сергій Богун, пояснив, що військовослужбовцю треба робити у такій ситуації.

"Пишіть рапорт з вимогою реалізації рішення ВЛК", — зазначив Богун.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.

Додамо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".