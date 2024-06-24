Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комбат arrow Обмежено придатні у бойових підрозділах — які права має мобілізований arrow

Обмежено придатні у бойових підрозділах — які права має мобілізований

24 червня 2024 21:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Переведення придатних для служби у тилових підрозділах на фронт, чи має командування право на такий крок
Мобілізовані громадяни України. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаних, мобілізованих як придатних для служби винятково у тилових частинах, підрозділах забезпечення, ТЦК чи військових вишах, не можуть перевести до бойових підрозділів ЗСУ. Якщо ж таке відбувається, громадянин має право написати рапорт з вимогою реалізації рішення військово-лікарської комісії при ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юристи Юрій Айвазян та Сергій Богун.

Читайте також:

Замість "обмежено придатних"

Згідно зі змінами у законодавстві, із процесу військового обліку зникло поняття "обмежено придатний". Колишні обмежено придатні отримали нові статуси — придатний до служби у тилових частинах, у підрозділах забезпечення тощо.

До юристів звернувся один із таких військовослужбовців, який поцікавився, чи можуть його забрати у бойові підрозділи, незважаючи на винесене ВЛК рішення.

Що робити, якщо придатних для служби у тилових частинах переводять на фронт

Сергій Айвазян наголосив, що така ситуація неможлива. "Не слухайте дурниці, які Вам кажуть. Ваш стан здоров'я не передбачає службу у ДШВ", — підкреслив адвокат.

Інший юрист, Сергій Богун, пояснив, що військовослужбовцю треба робити у такій ситуації.

"Пишіть рапорт з вимогою реалізації рішення ВЛК", — зазначив Богун.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.

Додамо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".

мобілізація
війна в Україні
обмежено придатні
рапорт
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву