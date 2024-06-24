Перевод годных для службы в тыловых подразделениях на фронт, имеет ли командование право на такой шаг

Ограниченно годные в боевых подразделениях — какие права имеет мобилизованный
Военнообязанные, мобилизованные как годные для службы исключительно в тыловых частях, подразделениях обеспечения, ТЦК или военных вузах, не могут перевести в боевые подразделения ВСУ. Если же это происходит, гражданин имеет право написать рапорт с требованием реализации решения военно-врачебной комиссии при ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юристы Юрий Айвазян и Сергей Богун.
Вместо "ограниченно годных"
Согласно изменениям в законодательстве, из процесса военного учета исчезло понятие "ограниченно годный". Бывшие ограниченно годные получили новые статусы — годные для службы в тыловых частях, в подразделениях обеспечения и т.д.
К юристам обратился один из военнослужащих, который поинтересовался, могут ли его забрать в боевые подразделения, несмотря на вынесенное ВВК решение.
Что делать, если годных для службы в тыловых частях переводят на фронт
Сергей Айвазян подчеркнул, что такая ситуация невозможна. "Не слушайте глупости, которые вам говорят. Ваше состояние здоровья не предусматривает службу в ДШВ" , — подчеркнул адвокат.
Другой юрист Сергей Богун объяснил, что военнослужащему нужно делать в такой ситуации.
"Пишите рапорт с требованием реализации решения ВВК", — отметил Богун.
Напомним, что военнообязанные, которые не согласны с решением ВВК, могут обжаловать его через ВВК высшего уровня или через судебный путь.
Добавим, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно годных".
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