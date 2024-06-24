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Ограниченно годные в боевых подразделениях — какие права имеет мобилизованный

24 июня 2024 21:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Перевод годных для службы в тыловых подразделениях на фронт, имеет ли командование право на такой шаг
Мобилизированные граждане Украины. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные, мобилизованные как годные для службы исключительно в тыловых частях, подразделениях обеспечения, ТЦК или военных вузах, не могут перевести в боевые подразделения ВСУ. Если же это происходит, гражданин имеет право написать рапорт с требованием реализации решения военно-врачебной комиссии при ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юристы Юрий Айвазян и Сергей Богун.

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Вместо "ограниченно годных"

Согласно изменениям в законодательстве, из процесса военного учета исчезло понятие "ограниченно годный". Бывшие ограниченно годные получили новые статусы — годные для службы в тыловых частях, в подразделениях обеспечения и т.д.

К юристам обратился один из военнослужащих, который поинтересовался, могут ли его забрать в боевые подразделения, несмотря на вынесенное ВВК решение.

Что делать, если годных для службы в тыловых частях переводят на фронт

Сергей Айвазян подчеркнул, что такая ситуация невозможна. "Не слушайте глупости, которые вам говорят. Ваше состояние здоровья не предусматривает службу в ДШВ" , — подчеркнул адвокат.

Другой юрист Сергей Богун объяснил, что военнослужащему нужно делать в такой ситуации.

"Пишите рапорт с требованием реализации решения ВВК", — отметил Богун.

Напомним, что военнообязанные, которые не согласны с решением ВВК, могут обжаловать его через ВВК высшего уровня или через судебный путь.

Добавим, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно годных".

мобилизация
война в Украине
ограниченно пригодные
рапорт
военнослужащие

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