Бронювання офіцерів запасу, деталі, особливості

Офіцери запасу в ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Під час мобілізації підприємства критичної інфраструктури мають право забронювати своїх співробітників від призову. Ця норма розповсюджується навіть на тих військовозобов’язаних, які є офіцерами запасу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Микита Богданов.

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Офіцер запасу і бронювання

Під час процесу мобілізації в особливий період частина військовозобов’язаних громадян звільняється від призову, отримуючи бронювання від роботодавців.

Серед працівників підприємств критичної інфраструктури, які теоретично підпадають під бронювання, можуть траплятися офіцери запасу з кодом 021000. Юристи пояснили, чи розповсюджується норма про бронювання на цю категорію.

Що говорить закон

За словами Микити Богданова, такі співробітники також можуть бути заброньовані від мобілізації.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію передбачає право на відстрочку для осіб, у яких один зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка має інвалідність І або II групи, якщо немає інших родичів, які не є військовозобов'язаними. Адвокат назвала головну проблему отримання відстрочки від мобілізації через опікунство.

Також ми писали, що на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати категорії громадян України, визначені в новому законі про мобілізацію. Відповідно до кожної категорії потрібно підготувати певні документи.