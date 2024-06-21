Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комбат arrow Офіцери запасу — чи розповсюджується на них броня від роботодавців arrow

Офіцери запасу — чи розповсюджується на них броня від роботодавців

21 червня 2024 18:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання офіцерів запасу, деталі, особливості
Офіцери запасу в ТЦК. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Під час мобілізації підприємства критичної інфраструктури мають право забронювати своїх співробітників від призову. Ця норма розповсюджується навіть на тих військовозобов’язаних, які є офіцерами запасу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Микита Богданов.

Читайте також:

Офіцер запасу і бронювання

Під час процесу мобілізації в особливий період частина військовозобов’язаних громадян звільняється від призову, отримуючи бронювання від роботодавців.

Серед працівників підприємств критичної інфраструктури, які теоретично підпадають під бронювання, можуть траплятися офіцери запасу з кодом 021000. Юристи пояснили, чи розповсюджується норма про бронювання на цю категорію.

Що говорить закон

За словами Микити Богданова, такі співробітники також можуть бути заброньовані від мобілізації.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію передбачає право на відстрочку для осіб, у яких один зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка має інвалідність І або II групи, якщо немає інших родичів, які не є військовозобов'язаними. Адвокат назвала головну проблему отримання відстрочки від мобілізації через опікунство.

Також ми писали, що  на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати категорії громадян України, визначені в новому законі про мобілізацію. Відповідно до кожної категорії потрібно підготувати певні документи.

мобілізація
бронювання
відстрочка
військовозобов'язані
офіцери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту