Бронирование офицеров запаса, детали, особенности

Офицеры запаса в ТЦК. Фото: "АрмияInform"

При мобилизации предприятия критической инфраструктуры имеют право забронировать своих сотрудников от призыва. Эта норма распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Никита Богданов.

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В процессе мобилизации в особый период часть военнообязанных граждан освобождается от призыва, получая бронирование от работодателей.

Среди работников предприятий критической инфраструктуры, теоретически подпадающих под бронирование, могут встречаться офицеры запаса с кодом 021000. Юристы объяснили, распространяется ли норма о бронировании на эту категорию.

Что говорит закон

По словам Никиты Богданова, подобные сотрудники также могут быть забронированы от мобилизации.

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — подчеркнул юрист.

Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает право на отсрочку для лиц, у которых один из своих родителей или родителей жены или мужа имеет инвалидность I или II группы, если нет других родственников, не военнообязанных. Адвокат назвала главную проблему получения отсрочки от мобилизации через попечительство.

Также мы писали, что на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать категории граждан Украины, определенные в новом законе о мобилизации. В соответствии с каждой категорией нужно подготовить определенные документы.