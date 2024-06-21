Сырский поделился видео работы центра подготовки мобилизованных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в учебном центре военных. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами. Он отметил определенную систему для сохранения жизни военных.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Читайте также:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 20 июня, посетил центр подготовки подразделений, где продолжаются учения мобилизованных. Сырский пообщался с инструкторами, готовящими бойцов и курсантами, проходящими военную подготовку.

Он отметил, что качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь, развитие технологического преимущества, автоматизация и роботизация процессов это составляющие комплексного подхода для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.

Ранее мы писали о приезде Сырского в учебный центр , где проводят подготовку мобилизованных к службе.

Напомним, Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель – в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.