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Сырский показал, как мобилизованные проходят подготовку

21 июня 2024 23:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Сырский поделился видео работы центра подготовки мобилизованных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в учебном центре военных. Фото: Александр Сырский
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами. Он отметил определенную систему для сохранения жизни военных.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 20 июня, посетил центр подготовки подразделений, где продолжаются учения мобилизованных. Сырский пообщался с инструкторами, готовящими бойцов и курсантами, проходящими военную подготовку.

Он отметил, что качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь, развитие технологического преимущества, автоматизация и роботизация процессов это составляющие комплексного подхода для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.

Ранее мы писали о приезде Сырского в учебный центр , где проводят подготовку мобилизованных к службе.

Напомним, Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель – в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.

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