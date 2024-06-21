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Сирський показав, як мобілізовані проходять підготовку

21 червня 2024 23:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Сирський поділився відео роботи центру підготовки мобілізованих
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у навчальному центрі військових. Фото: Олександр Сирський
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав центр підготовки мобілізованих, де поспілкувався з інструкторами та курсантами. Він наголосив на певній системі для збереження життя військових.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 20 червня, відвідав центр підготовки підрозділів, де тривають навчання мобілізованих. Сирський поспілкувався з інструкторами, що готують бійців та курсантами, які проходять військовий вишкіл.

Він наголосив на тому, що якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога, розвиток технологічної переваги, автоматизація та роботизація процесів це складові комплексного підходу задля збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах

Раніше ми писали про приїзд Сирський до навчального центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби.

Нагадаємо, Олександр Сирський майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.

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