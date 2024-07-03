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Стало известно, сколько мужчин мобилизуют в Украине до конца этого года

3 июля 2024 05:45
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Сколько украинцев могут мобилизовать до конца этого года — в комитет ВР по вопросам нацбезопасности дали ответ
Мобилизованные на военных учениях. Фото иллюстративное: Facebook Закарпатский ОТЦК и СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Если темпы мобилизационной кампании не снизятся, то до конца 2024 года удастся призвать в ряды ВСУ около 200 тысяч военнообязанных украинцев. Сейчас показатель мобилизации достаточно высок.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Мобилизационные планы легко выполнить при одном условии

Роман Костенко напомнил, что мобилизационные планы, а значит, и количество мобилизованных — информация секретная.

"Мобилизационные планы секретные, тайные, и я много об этом не могу говорить. Но если темпы мобилизации не будут падать — мы легко эти планы выполним. Имеется в виду цифра, которая была озвучена военными, в 200 тысяч", — сказал депутат.

Также Костенко убежден: при сохранении нынешних темпов мобилизации до конца года — все подразделения удастся укомплектовать до уровня "боеготовые".

"Это высокий процент, которого вообще, возможно, не было никогда", — подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, в Закарпатской области во время визита в ТЦК военнообязанный порезал себе вены, чтобы его не призвали в армию.

Ранее экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что для обеспечения стабильности на фронте необходимо призвать 200 тысяч человек до конца текущего года. А чтобы начать побеждать, около полумиллиона мужчин.

Роман Костенко военный призыв мобилизация ВРУ военнообязанные парламент

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