Скільки українців можуть мобілізувати до кінця цього року — у комітету ВР з питань нацбезпеки дали відповідь

Мобілізовані на військових навчаннях. Фото ілюстративне: Facebook/Закарпатський ОТЦК та СП

Якщо темпи мобілізаційної кампанії не зменшаться, то до кінця 2024 року вдасться призвати до лав ЗСУ близько 200 тисяч військовозобов'язаних українців. Зараз показник мобілізації досить високий.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Мобілізаційні плани легко виконати за однієї умови

Роман Костенко нагадав, що мобілізаційні плани, а відтак і кількість мобілізованих — інформація секретна.

"Мобілізаційні плани є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити. Але якщо темпи мобілізації не будуть спадати — такі, як у нас зараз відбуваються — то ми легко ці плани виконаємо. Мається на увазі цифра, яка була озвучена військовими, у 200 тисяч", — сказав депутат.

Також Костенко переконаний: за умов збереження теперішніх темпів мобілізації до кінця року — всі підрозділи вдасться укомплектовати до рівня "боєготові".

"Це високий відсоток, якого взагалі, можливо, не було ніколи", — підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, у Закарпатській області під час візиту до ТЦК військовозобов'язаний порізав собі вени, аби його не призвали до армії.

Раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що для забезпечення стабільності на фронті, необхідно призвати 200 тисяч людей до кінця поточного року. А щоб почати перемагати — близько півмільйона чоловіків.