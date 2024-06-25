Следует ли нести справку о несудимости в ТЦК, если есть статус в розыске в Резерв+

Статус "в розыске" в "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак

При обновлении данных в электронном кабинете военнообязанных, призывников и резервистов Резерв+ лицо может получить статус "в розыске". В таком случае необходимо обратиться в ТЦК с документами и обновить свои военно-учетные данные.

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Но нужно ли военнообязанному при этом нести в ТЦК справку о несудимости, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, пишет РБК-Украина.

Так, по его словам, был определенный период, когда граждане начали массово обращаться за получением справки о несудимости через "Дія". Это связано с тем, что этот документ якобы необходимо обязательно нести в ТЦК, если находишься в розыске. Однако, как подчеркнул чиновник, на самом деле этого делать не нужно.

"В заявлении о наличии или отсутствии судимости отмечается, находится ли лицо в розыске, однако была несогласованность с ТЦК, которые считали, что гражданин, у которого не обновлены военные документы, находится в розыске", — пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что это совсем два разных вида розыска.

"Мы говорим о процессуальном розыске. Когда мы предоставляем выписку из системы внутренних дел, мы говорим о лицах, объявленных в розыск. Это процессуальный розыск. В случае, если мы говорим о ТЦК, ситуация другая, это не розыск — это лицо, у которого не обновлены военно-учетные документы", — рассказал Леонид Тимченко.

Ранее мы писали, какое ожидает наказание военнообязанного, который предоставил фейковый адрес в "Резерв+".

Напомним, мы сообщали, что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+".

Также мы информировали, что в "Резерв+" появятся уроки и тесты для военнообязанных.