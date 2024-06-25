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Статус "у розшуку" в Резерв+ — чи треба нести довідку про несудимість до ТЦК

25 червня 2024 20:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи треба нести довідку про несудимість у ТЦК, якщо є статус у розшуку в Резерв+
Статус "у розшуку" в "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

При оновленні даних в електронному кабінеті військовозобов'язаних, призовників та резервістів у "Резерв+" особа може отримати статус "у розшуку". У такому разі необхідно звернутися до ТЦК з документами та оновити свої військово-облікові дані.

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Але чи потрібно військовозобов'язаному при цьому нести до ТЦК довідку про несудимість, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, пише РБК-Україна

Так, за його словами, був певний період, коли громадяни почали масово звертатися для отримання довідки про несудимість через "Дію". Це пов'язано з тим, що нібито цей документ необхідно обов'язково нести у ТЦК, якщо перебуваєш у розшуку. Проте, як підкреслив чиновник, насправді цього робити не потрібно

"У витязі про наявність чи відсутність судимості зазначається, чи особа перебуває в розшуку, проте була неузгодженість із ТЦК, які вважали, що громадянин, у якого не оновлені військові документи, знаходиться в розшуку", — пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що це зовсім два різні види розшуку.

"Ми говоримо про процесуальний розшук. Коли ми надаємо витяг із системи внутрішніх справ, ми говоримо про осіб, які оголошені в розшук. Це процесуальний розшук. У випадку, якщо ми говоримо про ТЦК ситуація інша, це не розшук, це особа, у якої не оновлені військово-облікові документи", — розповів Леонід Тимченко.

 

Раніше ми писали, яке очікує покарання на військовозобов'язаного, який надав фейкову адресу в "Резерв+".

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+".

Також ми інформували, що у застосунку "Резерв+" з'являться уроки й тести для військовозобов'язаних.

МВС
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
довідка

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