Правительство утвердило новый порядок прохождения базовой военной подготовки студентам

Военная подготовка. Фото: Украинский легион

Правительство Украины утвердило новый порядок проведения базовой военной подготовки для студентов и полицейских. Мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме, обязательно будут проходить подготовку, тогда как женщины могут это делать добровольно.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Студенты и полицейские будут проходить базовую военную подготовку

Согласно статье 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", мужчины, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, обязательно будут проходить базовую военную подготовку. Для женщин подобная подготовка будет добровольной.

Базовую подготовку согласно новому порядку также будут проходить курсанты высших военных учебных заведений и военных подразделений высшего образования. Кроме того, это касается курсантов высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, а также самих полицейских во время первичной профессиональной подготовки.

Организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки будет возложена на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), в сферу управления которых входят соответствующие учебные заведения, осуществляющие подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.

Сообщение Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных в службу. Он выделил три фактора, которые должны стать универсальными для каждого подразделения.

Ранее мы писали, что работники коммунальной организации "Муниципальная охрана" провели обучение для добровольцев Центра подготовки к национальному сопротивлению по использованию противотанкового ракетного комплекса. Курсы прошли в Киеве.