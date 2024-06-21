Уряд затвердив новий порядок проходження базової військової підготовки студентам

Військова підготовка. Фото: Український легіон

Уряд України затвердив новий порядок проведення базової військової підготовки для студентів та поліцейських. Чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою, обов'язково проходитимуть підготовку, тоді як жінки можуть це робити добровільно.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Студенти та поліцейські будуть проходити базову військову підготовку

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, обов'язково проходитимуть базову військову підготовку. Для жінок така підготовка буде добровільною.

Базову підготовку згідно з новим порядком також проходитимуть курсанти вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів закладів вищої освіти. Крім того, це стосується курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також самих поліцейських під час первинної професійної підготовки.

Організація та супроводження базової загальновійськової підготовки буде покладена на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Він виділив три фактори, які мають стати універсальними для кожного підрозділу.

Раніше ми писали, що працівники комунальної організації "Муніципальна охорона" провели навчання для добровольців Центру підготовки до національного спротиву з використання протитанкового ракетного комплексу. Курси відбулись у Києві.