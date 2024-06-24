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ТЦК может аннулировать уже выписанную повестку — когда это возможно

24 июня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — когда ТЦК может аннулировать уже выданную повестку
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки и могут призвать на военную службу для защиты государства от страны-оккупанта. Однако есть определенные условия, при которых врученную повестку могут аннулировать.

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О двух законных случаях, когда это возможно, рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в Military Media Center.

При каких обстоятельствах могут аннулировать уже выданную повестку

Как пояснил Роман Горбач, это возможно исключительно в следующих двух случаях:

  1. Военнообязанное лицо имеет бронирование от мобилизации.
  2. Военнообязанный гражданин имеет отсрочку от призыва на военную службу.

Полковник признал, что неоднократно случались случаи, когда повестка была выписана лицам, имеющим бронь или отсрочку.

Он подчеркнул, чтобы таких инцидентов не случалось, этим категориям граждан необходимо носить с собой соответствующие документы, подтверждающие бронь или отсрочку.

Также Роман Горбач добавил, что для аннулирования повестки необходимо обязательно лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки. То есть просто проигнорировать повестку нельзя.

 

Ранее мы писали, из-за чего военнообязанный может получить вторую повестку.

Напомним, мы сообщали, при каких обстоятельствах повестка будет отправляться на почту.

Также мы информировали, чем грозит отказ от проверки документов на улице.

мобилизация
повестки
бронирование
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

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