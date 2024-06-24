Мобілізація в Україні — коли ТЦК може анулювати вже видану повістку

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки та можуть призвати на військову службу задля захисту держави від країни-окупанта. Проте є певні умови, за яких вручену повістку можуть анулювати.

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Про два законні випадки, коли це можливо, розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

За яких обставин можуть анулювати вже видану повістку

Як пояснив Роман Горбач, це можливо виключно у таких двох випадках:

Військовозобов'язана особа має бронювання від мобілізації. Військовозобов'язаний громадянин має відстрочку від призову на військову службу.

Полковник визнав, що неодноразово траплялися випадки, коли повістка була виписана особам, які мають бронь або ж відстрочку.

Він наголосив, щоб таких інцидентів не траплялося, цим категоріям громадян необхідно носити з собою відповідні документи, які підтверджують бронь або відстрочку.

Також Роман Горбач додав, що для анулювання повістки необхідно обов'язково особисто з'явитися до ТЦК та СП і надати документи, які підтверджують наявність броні або відстрочення. Тобто просто проігнорувати повістку не можна.

Раніше ми писали, через що військовозобов'язаний може отримати другу повістку.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту.

Також ми інформували, чим загрожує відмова від перевірки документів на вулиці.