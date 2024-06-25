Сколько бойцов Нацгвардии выполняют задания на фронте

Бойцы Национальной гвардии Украины. Фото иллюстративное: Голос Украины

На сегодня 70% бойцов Национальной гвардии Украины находятся в зоне боевых действий в подчинении главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В мирное время доля Нацгвардии на передовой составила всего 20%.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По словам министра, основными функциями Нацгвардии в относительно мирное время было обеспечение общественной безопасности и порядка, охрана объектов критической инфраструктуры, диппредставительств и конвоирования.

"20% личного состава НГУ до войны составляли подразделения оперативного назначения и спецназначения — это те бойцы, которые могли быть вовлечены в военные операции на линии фронта и на границе", — пояснил Клименко.

По словам главы МВД, ранее планировалось, что нацгвардейцы будут действовать на деоккупированных территориях, выполняя стабилизационные мероприятия и обеспечивая общественную безопасность.

"Но сейчас ситуация на фронте изменилась, а значит, применение бойцов НГУ также", — говорится в сообщении МВД.

Клименко также обратил внимание, что средний возраст мобилизованного в Нацгвардию — 30 лет.

В то же время глава МВД прокомментировал заявления в соцсетях по мобилизации полицейских. Он подчеркнул, что специфика работы полицейских и военных очень разная.