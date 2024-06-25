Скільки бійців Нацгвардії виконують завдання на фронті

Бійці Національної гвардії України. Фото ілюстративне: Голос України

Станом на сьогодні 70% бійців Національної гвардії України перебувають в зоні бойових дій у підпорядкуванні головнокомандувача Збройними силами України. У мирний час частка Нацгвардії на передовій становила лише 20%.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами міністра, що основними функціями Нацгвардії у відносно мирний час було забезпечення громадської безпеки і порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, диппредставництв та конвоювання.

"20% особового складу НГУ до війни складали підрозділи оперативного призначення та спецпризначення — це ті бійці, які могли бути залученими до військових операцій на лінії фронту й на кордоні", — пояснив Клименко.

За словами очільника МВС, раніше планувалося, що нацгвардійці діятимуть на деокупованих територіях, виконуючи стабілізаційні заходи та забезпечуючи громадську безпеку.

"Але зараз ситуація на фронті змінилася, а отже застосування бійців НГУ також", — ідеться в повідомленні МВС.

Клименко також звернув увагу, що середній вік мобілізованого до Нацгвардії — 30 років.

Водночас голова МВС прокоментував заяви у соцмережах щодо мобілізації поліцейських. Він підкреслив, що специфіка роботи поліцейських та військових дуже різна.