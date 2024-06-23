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В полку "Азов" появилась вакансия в радиотехническом подразделении — какие специалисты нужны

23 июня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам радиоэлектроники
Боец "Азова". Фото иллюстративное: hromadske.radio
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На базе бригады "Азов" формируют радиотехническое подразделение. Ищут инженеров радиоэлектроники.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 21 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера радиоэлектроники в полку "Азов"

Инженер радиоэлектроники должен разрабатывать технические средства и обеспечивать ими подразделение, собирать электронные устройства, ремонтировать РА подразделения, осуществлять 3D-печать компонентов и обслуживание принтера.

Требования к кандидату

На работу примут специалиста с техническим (желательно высшим) образованием. Претендент на должность должен иметь знания в области электроники, систем управления и программирования, навыки работы с измерительной техникой, уметь разрабатывать и собирать радиоэлектронное устройство средней сложности. Осведомленность в области 3D-моделирования будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (до 125 тысяч гривен), безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием, военную службу по мобилизации или контракту в рядах Нацгвардии Украины. Всем военным предоставляется гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен юрисконсульт юридического отделения. На должность приглашают претендентов с высшим юридическим образованием и офицерским званием.

Также "Азов" ищет в свои ряды пилотов FVP-дронов. Такие специалисты должны знать программное обеспечение и пилотировать FVP-дронами. За месяц работы на этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

Нацгвардия
полк "Азов"
мобилизация
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