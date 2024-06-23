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У полку "Азов" з'явилася вакансія в радіотехнічному підрозділі — які фахівці потрібні

23 червня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам радіоелектроніки
Боєць "Азову". Фото ілюстративне: hromadske.radio
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На базі бригади "Азов" формують радіотехнічний підрозділ. Шукають інженерів радіоелектроніки.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 21 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інженера радіоелектроніки в полку "Азов"

Інженер радіоелектроніки мусить розробляти технічні засоби та забезпечувати ними підрозділ, збирати електронні пристрої, ремонтувати РА підрозділу, здійснювати 3D-друк компонентів та обслуговування принтера.

Вимоги до кандидата

На роботу приймуть фахівця з технічною (бажано вищою) освітою. Претендент на посаду повинен мати знання в області електроніки, систем управління та програмування, навички роботи з вимірювальною технікою, вміти розробляти та збирати радіоелектронний пристрій середньої складності. Обізнаність в області 3D-моделювання буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату (до 125 тисяч гривен), безоплатне забезпечення речовим майном і харчуванням, військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Нацгвардії України. Усім військовим надається гарантована відпустка 30+10 днів із правом виїзду за кордон.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібен юрисконсульт юридичного відділення. На посаду запрошують претендентів із вищою юридичною освітою та офіцерським званням.

Також "Азов" шукає у свої лави пілотів FVP-дронів. Такі фахівці мають знати програмне забезпечення та здійснювати пілотування FVP-дронами. За місяць роботи на цій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

Нацгвардія
полк "Азов"
мобілізація
вакансії

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