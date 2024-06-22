Демобилизация военных — когда начнут рассматривать законопроект в Раде

Женщина прощается с военнослужащим. Фото: Анна Чапала / УНИАН

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что законопроект о демобилизации могут внести в парламент уже до конца лета этого года. Правда, речь идет именно о проекте документа, рассмотрение будет проходить дольше.

Об этом Игорь Копытин сообщил в комментарии LIGA.net, обнародованном в четверг, 20 июня.

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По словам нардепа, когда принимали закон о мобилизации, то по просьбе украинского Генштаба изъяли из него статью о сроках службы в ВСУ. Тогда же решили, что Кабмин в течение полугода разработает отдельный законопроект о демобилизации.

"Поэтому появления проекта этого документа следует ожидать в указанный срок. Но это мы говорим только о тексте закона. В каком он будет виде и какое время понадобится для его обсуждения и принятия — покажет время", — пояснил Копытин.

Возможна ли демобилизация в Украине

Как известно, вопрос мобилизации регулирует новый закон №10449, принятый 18 мая 2024 года. Если раньше закон предусматривал демобилизацию военных, то в нынешней версии это не отмечено.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко объяснил, что демобилизация в Украине пока невозможна. По его словам, это связано со сложной ситуацией на фронте и нехваткой опытных военных.

Также по вопросу демобилизации высказался и бывший командир "Азова" Максим Жорин. Он подчеркнул, что ни одного решения сейчас нет, несмотря на хорошие показатели мобилизации.

В то же время народный депутат Александр Завитневич считает, что сейчас рано принимать закон о демобилизации, поскольку передовую покинут опытные бойцы, на которых следует равняться. В свою очередь, украинский военный Александр Матяш объяснил, что отсутствие закона о демобилизации является одной из причин, почему люди не хотят идти служить.