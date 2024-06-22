Демобілізація військових — коли почнуть розгляд законопроєкту в Раді

Жінка прощається з військовослужбовцем. Фото: Анна Чапала / УНІАН

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що законопроєкт про демобілізацію можуть внести до парламенту вже до кінця літа цього року. Щоправда, йдеться саме про проєкт документа, розгляд відбуватиметься довше.

Про це Ігор Копитін повідомив в коментарі LIGA.net, оприлюдненому в четвер, 20 червня.

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Коли Рада почне розглядати питання демобілізації

За словами нардепа, коли ухвалювали закон про мобілізацію, то на прохання українського Генштабу вилучили з нього статтю про терміни служби в ЗСУ. Тоді ж вирішили, що Кабмін упродовж пів року розробить окремий законопроєкт про демобілізацію.

"Тому на появу проєкту цього документа слід очікувати в зазначений термін. Але це ми говоримо тільки про текст закону. У якому він буде вигляді і який час знадобиться для його обговорення та ухвалення — покаже час", — пояснив Копитін.

Чи можлива демобілізація в Україні

Як відомо, питання мобілізації регулює новий закон №10449, ухвалений 18 травня 2024 року. Якщо раніше закон передбачав демобілізацію військових, то в нинішній версії це не зазначено.

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко пояснив, що демобілізація в Україні наразі неможлива. За його словами, це пов'язано зі складною ситуацією на фронті та нестачею досвідчених військових.

Також щодо питання демобілізації висловився й колишній командир "Азову" Максим Жорін. Він наголосив, що жодного рішення зараз немає, попри хороші показники мобілізації.

Водночас народний депутат Олександр Завітневич вважає, що зараз рано ухвалювати закон про демобілізацію, оскільки передову покинуть досвідчені бійці, на яких варто рівнятися. Своєю чергою український військовий Олександр Матяш пояснив, що відсутність закону про демобілізацію є однією з причин, чому люди не хочуть йти служити.