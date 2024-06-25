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В Раде спрогнозировали, сколько украинцев будет мобилизовано

25 июня 2024 10:17
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Есть ли запрос от ВСУ на тотальную мобилизацию — в Раде ответили
Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Мобилизационный потенциал Украины составляет не менее 5-6 млн. мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию. Однако запроса от ВСУ на такое количество по состоянию сейчас нет.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в Facebook.

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Есть ли запрос на тотальную мобилизацию от ВСУ

"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех — нет. Соответственно, стоит вопрос относительно того, кто не должен быть мобилизован", — говорится в заявлении депутата.  

Наталуха отметил, что голосовал за закон о мобилизации, потому что это был запрос военных: все запросы армии были выполнены. Также депутат подчеркнул, что военные потребности неразделимы с экономикой.

"Эта война -война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики — одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа (да, это реальный пример), но это будет ложью", — пишет Наталуха. 

В Раде спрогнозировали, сколько украинцев будет мобилизовано - фото 1
Сообщение депутата Дмитрия Наталухи. Фото: скриншот

Кто подлежит бронированию

По словам нардепа, никто не собирается бронировать 100% мужчин, ведь это невозможно даже технически.

"Цель — не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет лишь об определенном проценте", — добавил Наталуха.

Напомним, за отказ от мобилизации в Украине предусмотрена ответственность: военнообязанные не могут избежать мобилизации, даже уплатив штраф за неявку в ТЦК.

Ранее депутат Наталуха объяснил детали экономического бронирования от мобилизации: он заявил, что за это будет платить работодатель.

Также юристы объяснили, кого из мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать и назвали четыре случая.

Верховная Рада
война
армия
мобилизация
бронирование
народные депутаты
война в Украине
війна
еБронирование

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