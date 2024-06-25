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У Раді спрогнозували, скільки українців буде мобілізовано

25 червня 2024 10:17
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Чи є запит від ЗСУ на тотальну мобілізацію — в Раді відповіли
Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Мобілізаційний потенціал України складає щонайменше 5-6 млн. чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. Проте запиту від ЗСУ на таку кількість станом на зараз немає.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facebook. 

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Чи є запит на тотальну мобілізацію від ЗСУ

"За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. 
Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? — Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований", — йдеться в заяві депутата.  

Наталуха зазначив, що голосував за закон про мобілізацію, тому що це був запит військових: всі запити армії були виконані. Також депутат наголосив, що військові потреби нероздільні з економікою.

"Ця війна — війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки – одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею", — пише Наталуха. 

У Раді спрогнозували, скільки українців буде мобілізовано - фото 1
Допис депутата Дмитра Наталухи. Фото: скриншот

Хто підлягає бронюванню

За словами нардепа, ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків, адже це неможливо навіть технічно.

"Мета — не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Мова йде лише про певний відсоток", — додав Наталуха.

Нагадаємо, за відмову від мобілізації в Україні передбачена відповідальність: військовозобов'язані не можуть уникнути мобілізації, навіть сплативши штраф за неявку в ТЦК.  

Раніше депутат Наталуха пояснив деталі економічного бронювання від мобілізації: він заявив, що за це платитиме роботодавець. 

Також юристи пояснили, кого з чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати та назвали чотири випадки. 

Верховна Рада
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