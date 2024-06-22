Что нужно для того, чтобы военный уехал в отпуск за границу

Военный вместе с любимой на вокзале. Фото: Andriy Andrienko/AP

Военнослужащие в Украине имеют право на отпуск за границей, если командир их части предоставит соответствующее разрешение. Для получения разрешения необходимо подать рапорт и собрать необходимые документы.

Об этом сообщили в ТСН в субботу, 22 июня.

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Военные имеют право на отпуск за границей

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не имеют права выезжать за границу. Однако военнослужащие имеют право на отпуск за пределами нашей страны.

Чтобы военный уехал во время отпуска за границу, он должен собрать необходимый пакет документов и подать рапорт командиру своей части, который должен принять соответствующее решение.

"Это решение оформляется в виде приказа, который дает право выезжать за пределы страны. Также для этих целей можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешена возможность пересечения государственной границы Украины" , — говорится в сообщении.

При написании рапорта военнослужащий обязан указать в нем страну, куда планирует отправиться, и адрес места жительства в этой стране.

"Рапорт нужно подать в штаб воинской части на рассмотрение командиру не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Этот документ составляется в двух экземплярах: для воинской части и для военного, чтобы командир части поставил отметку о принятии рапорта" , — говорится в сообщении. .

Также накануне отпуска необходимо сделать запрос на выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения госграницы Украины. После этого военный должен стать на учет военной службы правопорядка (ВСП) и только тогда он сможет пересекать границу.

Документы для выезда за границу

Для выезда за границу военному необходимо иметь следующие документы:

военно-учетный документ, удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего;

отпускной билет с указанием "отпуск за границей" (если такой отметки у билета нет, необходимо иметь выписку из приказа с указанием выезда за границу);

действующий загранпаспорт (id-карта или книга).

Важно, что решающее слово остается за командиром, который может разрешить выезд за границу в период отпуска, но может и отказать.

Напомним, во время мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма единовременной выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.

Ранее мы писали, что даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации законодательством Украины была предусмотрена возможность проходить военную службу по месту жительства. Однако новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 г., внес существенные изменения в эту норму.