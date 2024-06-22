Що потрібно для того, аби військовий поїхав у відпустку за кордон

Військовий разом із коханою на вокзалі. Фото: Andriy Andrienko/AP

Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за кордоном, якщо командир їхньої частини надасть відповідний дозвіл. Для отримання дозволу необхідно подати рапорт та зібрати необхідні документи.

Про це повідомили у ТСН у суботу, 22 червня.

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Військові мають право на відпустку за кордоном

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними і не мають права виїжджати за кордон. Проте військовослужбовці мають право на відпустку за межами нашої країни.

Для того, аби військовий виїхав під час відпустки за кордон, він має зібрати необхідний пакет документів та подати рапорт командиру своєї частини, який має ухвалити відповідне рішення.

"Це рішення оформлюється у вигляді наказу, який надає право виїжджати за межі країни. Також для цих цілей можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки та дозволена можливість перетину державного кордону України", — йдеться в повідомленні.

При написанні рапорту військовослужбовець зобов'язаний зазначити в ньому країну, куди планує вирушити, та адресу місця проживання в цій країні.

"Рапорт потрібно подати до штабу військової частини на розгляд командиру не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. Цей документ складається у двох примірниках: для військової частини та для військового, щоб командир частини поставив відмітку про прийняття рапорту", — йдеться в повідомленні.

Також напередодні відпустки необхідно зробити запит на витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину держкордону України. Після цього військовий має стати на облік військової служби правопорядку (ВСП), і лише тоді він зможе перетинати кордон.

Документи для виїзду за кордон

Для виїзду за кордон військовому необхідно мати такі документи:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном" (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);

чинний закордонний паспорт (id-картка або книжка).

Важливо, що вирішальне слово залишається за командиром, який може дозволити виїзд за кордон у період відпустки, але може й відмовити.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.

Раніше ми писали, що навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації законодавством України була передбачена можливість проходити військову службу за місцем проживання. Однак новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс суттєві зміни до цієї норми.