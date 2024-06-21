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Отсрочка для ученых — что говорит закон 2024 года

21 июня 2024 22:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Предоставляется ли отсрочка работникам научных институтов
Работник научно-исследовательского института. Фото: dubgd.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сотрудники научной отрасли имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается и работников научно-исследовательских институтов, не имеющих собственной педагогической нагрузки, но занимающихся научной работой.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Карпенко.

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В Украине, согласно действующему законодательству, от мобилизации освобождаются работники образовательной и научной сферы, в частности, школьные учителя и преподаватели колледжей и университетов.

Для этого они должны работать по меньшей мере на 0,75 ставки на соответствующих должностях (имея прежде всего педагогическую нагрузку).

Могут ли мобилизовать работников НИИ

Впрочем, отсрочка предоставляется и работникам научно-исследовательских институтов.

Согласно новому закону о мобилизации, который был принят в 2024 году, нагрузка для таких специалистов не обязательно должна быть чисто педагогической, достаточно соответствующего уровня рабочей ставки.

Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, как украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.

наука
мобилизация
отсрочка
военнообязанные
научный работник

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