Предоставляется ли отсрочка работникам научных институтов

Отсрочка для ученых — что говорит закон 2024 года
Сотрудники научной отрасли имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается и работников научно-исследовательских институтов, не имеющих собственной педагогической нагрузки, но занимающихся научной работой.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Карпенко.
Отсрочка для педагогов и ученых
В Украине, согласно действующему законодательству, от мобилизации освобождаются работники образовательной и научной сферы, в частности, школьные учителя и преподаватели колледжей и университетов.
Для этого они должны работать по меньшей мере на 0,75 ставки на соответствующих должностях (имея прежде всего педагогическую нагрузку).
Могут ли мобилизовать работников НИИ
Впрочем, отсрочка предоставляется и работникам научно-исследовательских институтов.
Согласно новому закону о мобилизации, который был принят в 2024 году, нагрузка для таких специалистов не обязательно должна быть чисто педагогической, достаточно соответствующего уровня рабочей ставки.
Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.
Ранее мы сообщали, как украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.
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