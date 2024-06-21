Чи надається відстрочка працівникам наукових інститутів

Працівник науково-дослідного інституту. Фото: dubgd.edu.ua

Працівники наукової галузі мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Це стосується і працівників науково-дослідних інститутів, які не мають власне педагогічного навантаження, але займаються науковою роботою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Карпенко.

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В Україні, згідно із чинним законодавством, від мобілізації звільняються працівники освітньої та наукової сфери, зокрема, шкільні учителі та викладачі коледжів та університетів.

Для цього вони мають працювати щонайменше на 0,75 ставки на відповідних посадах (маючи, перш за все, педагогічне навантаження).

Чи можуть мобілізувати працівників НДІ

Втім, відстрочка надається і працівникам науково-дослідних інститутів.

Згідно із новим законом про мобілізацію, який ухвалили 2024 року, навантаження для таких фахівців не обов’язково має бути суто педагогічним, достатньо відповідного рівня робочої ставки.

Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.