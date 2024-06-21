Военная полиция будет выписывать штраф

Полицейский. Фото: AP

На украинцев могут налагаться штрафы за невыполнение указаний военной полиции. Суммы штрафов будут варьироваться от 6 800 до 17 000 гривен.

Об этом стало известно из соответствующего законопроекта.

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Штрафы от военной полиции

Полицейские получат расширенные полномочия, включая проверку водительских документов, остановку транспортных средств для осмотра и возможность ограничивать движение транспорта и пешеходов, если существует угроза жизни или здоровью людей. За нарушение этих требований предусмотрены штрафные санкции до 17 000 гривен, а также возможность ареста на 15 суток в случае невыполнения или несвоевременного исполнения полицейских требований.

Согласно документу также расширен перечень нарушений, за которые могут быть начислены штрафные санкции. Среди них:

штраф до 17 000 грн за нарушение требований работников военной полиции;

штраф до 6 800 грн за отказ от предоставления информации военной полиции по запросу ее должностных лиц или за предоставление заведомо недостоверной информации или неполного объема;

штраф до 17 000 грн или арест до 15 суток за невыполнение или несвоевременное исполнение требований должностных лиц военной полиции.

Ранее мы писали, будет ли военная полиция арестовывать и следить за ТЦК.

Напомним, психолог Андрей Козинчук в эфире Новини.LIVE объяснил, почему скептически относится к созданию военной полиции.

Также мы информировали, что Минобороны выразило свою позицию по созданию военной полиции.