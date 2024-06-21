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Військова поліція штрафуватиме водіїв — скільки та за що доведеться заплатити

21 червня 2024 21:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військова поліція буде виписувати штраф
Поліцейський. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На українців можуть накладати штрафи за невиконання вказівок військової поліції. Суми штрафів варіюватимуться від 6 800 гривень до 17 000 гривень.

Про це стало відомо з відповідного законопроєкту.

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Поліцейські отримають розширені повноваження, включаючи перевірку водійських документів, зупинку транспортних засобів для огляду та можливість обмежувати рух транспорту та пішоходів у випадках, коли існує загроза для життя або здоров'я людей. За порушення цих вимог передбачені штрафні санкції до 17 000 гривень, а також можливість арешту на 15 діб у разі невиконання або несвоєчасного виконання вимог поліцейських.

Згідно з документом, також розширено перелік порушень, за які можуть бути нараховані штрафні санкції. Серед них:

  • штраф до 17 000 грн за порушення вимог працівників військової поліції;
  • штраф до 6800 грн за відмову від надання інформації військовій поліції на запит її посадових осіб або за надання завідомо недостовірної інформації чи неповного обсягу;
  • штраф до 17 000 грн або арешт до 15 діб за невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб військової поліції.

Раніше ми писали, чи буде військова поліція арештовувати та стежити за ТЦК.

Нагадаємо, психолог Андрій Козінчук в ефірі Новини.LIVE пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції.

Також ми інформували, що Міноборони висловило свою позицію щодо створення військової поліції.

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