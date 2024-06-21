Військова поліція буде виписувати штраф

Поліцейський. Фото: AP

На українців можуть накладати штрафи за невиконання вказівок військової поліції. Суми штрафів варіюватимуться від 6 800 гривень до 17 000 гривень.

Про це стало відомо з відповідного законопроєкту.

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Поліцейські отримають розширені повноваження, включаючи перевірку водійських документів, зупинку транспортних засобів для огляду та можливість обмежувати рух транспорту та пішоходів у випадках, коли існує загроза для життя або здоров'я людей. За порушення цих вимог передбачені штрафні санкції до 17 000 гривень, а також можливість арешту на 15 діб у разі невиконання або несвоєчасного виконання вимог поліцейських.

Згідно з документом, також розширено перелік порушень, за які можуть бути нараховані штрафні санкції. Серед них:

штраф до 17 000 грн за порушення вимог працівників військової поліції;

штраф до 6800 грн за відмову від надання інформації військовій поліції на запит її посадових осіб або за надання завідомо недостовірної інформації чи неповного обсягу;

штраф до 17 000 грн або арешт до 15 діб за невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб військової поліції.

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