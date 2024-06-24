Отсрочка по уходу за родственником, подпадает ли отчим под норму закона

Мужчина с отчимом-инвалидом. Фото: freepik.com

Военнообязанные могут получить отсрочку по уходу за отчимом-инвалидом, могут даже выехать с ним за пределы Украины. Но для этого следует оформить соответствующие документы и иметь действующий военно-учетный документ военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали адвокаты Юрий Айвазян и Андрей Карпенко.

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Отсрочка по уходу за инвалидами

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Часть военнообязанных имеет право на отсрочку — в частности, по уходу за близкими родственниками с инвалидностью.

Таким гражданам разрешается даже выезд за пределы Украины. Эта норма касается не всех.

Какие документы нужны для выезда за границу

Так, отвечая на вопросы гражданина о возможности уехать за границу, сопровождая отчима-инвалида II группы, адвокат Андрей Карпенко отметил: "Вы не имеете права на пересечение границы".

Другой юрист Юрий Айвазян подчеркнул, что выезд за пределы Украины во время военного положения для сопровождения лиц с инвалидностью возможен, но в законе указано важное условие.

Выехать могут "лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверения, справки)". Поэтому в ситуации, описанной военнообязанным, следует получить соответствующие документы в органах местного самоуправления.

"Также для пересечения границы Вам нужен действующий военно-учетный документ", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.