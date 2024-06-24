Відстрочка для догляду за родичем, чи підпадає вітчим під норму закону

Чоловік з вітчимом-інвалідом. Фото: freepik.com

Військовозобов’язані можуть отримати відстрочку для догляду за вітчимом-інвалідом, можуть навіть виїхати з ним за межі України. Але для цього потрібно оформити відповідні документи і мати чинний військово-обліковий документ військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали адвокати Юрій Айвазян та Андрій Карпенко.

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Відстрочка для догляду за інвалідами

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку — зокрема, по догляду за близькими родичами, які мають інвалідність.

Таким громадянам дозволяється навіть виїзд за межі України. Та ця норма стосується не усіх.

Які документи потрібні для виїзду за кордон

Так, відповідаючи на питання громадянина про можливість виїхати за кордон, супроводжуючи вітчима-інваліда ІІ групи, адвокат Андрій Карпенко зазначив: "Ви не маєте права на перетин кордону".

Інший юрист, Юрій Айвазян, наголосив, що виїзд за межі України під час воєнного стану для супроводу осіб з інвалідністю можливий, але в законі вказана важлива умова.

Виїхати можуть "особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки)". Тож у ситуації, описаній військовозобов’язаним, потрібно отримати відповідні документи в органах місцевого самоврядування.

"Також для перетину кордону вам потрібен чинний військово-обліковий документ", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.