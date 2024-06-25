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Снижение призывного возраста до двадцати — нардеп сообщил о планах парламента

25 июня 2024 03:15
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Народный депутат Вениславский объяснил, кого считают военнообязанным и будут ли еще снижать призывной возраст
Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: mil.in.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Снижение призывного возраста с 25 до 20 лет в профильном парламентском комитете не обсуждается. Вопрос уменьшения возрастного ценза с 60 до 50 также не поднимался.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.

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Призывной возраст пока не будут менять

Народный депутат напомнил, что некоторых молодых мужчин все же могут мобилизовать. Речь идет о военнообязанных, прошедших срочную службу или окончивших военную кафедру.

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", — подчеркнул Федор Вениславский.

Еще существует третья категория военнообязанных, которых могут призвать в армию до 25 лет. К ней относятся мужчины, которых ранее ВВК признал ограниченно годными к службе.

"Поскольку мы изменили законодательство и на сегодняшний день нет ограниченно пригодных, если такие граждане Украины будут признаны годными к военной службе, они также получат статус военнообязанных", — сказал нардеп.

Он объяснил, что таким гражданам уже выдавали военный билет и присвоили солдатскую специальность. Поэтому в условиях войны они военнообязанные.

Напомним, без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. Он подал в ВР законопроект о предоставлении отсрочки этой категории военнообязанных.

Федор Вениславский
военный призыв
мобилизация
военнообязанные
военнослужащие
парламент

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