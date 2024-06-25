Народний депутат Веніславський пояснив, кого вважають військовозобов'язаним і чи будуть ще знижувати призовний вік

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Зниження призовного віку з 25 до 20 років у профільному парламентському комітеті не обговорюється. Питання зменшення вікового цензу з 60 до 50-ти також не підіймалося.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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Народний депутат нагадав, що деяких молодих чоловіків все ж таки можуть мобілізувати. Йдеться про військовозобов'язаних, які пройшли строкову службу або закінчили військову кафедру.

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", — наголосив Федір Веніславський.

Ще є третя категорія військовозобов'язаних, яких можуть призвати до війська до 25 років. До неї належать чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними.

"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також отримають статус військовозобов'язаних", — сказав нардеп.

Він пояснив, що таким громадянам вже видавали військовий квиток та присвоїли спеціальність солдатів. Тому в умовах війни вони є військовозобов'язаними.

Нагадаємо, без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.