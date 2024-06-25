Народний депутат Веніславський пояснив, кого вважають військовозобов'язаним і чи будуть ще знижувати призовний вік

Зниження призовного віку до двадцяти — нардеп повідомив про плани парламенту
Зниження призовного віку з 25 до 20 років у профільному парламентському комітеті не обговорюється. Питання зменшення вікового цензу з 60 до 50-ти також не підіймалося.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
Призовний вік поки не будуть змінювати
Народний депутат нагадав, що деяких молодих чоловіків все ж таки можуть мобілізувати. Йдеться про військовозобов'язаних, які пройшли строкову службу або закінчили військову кафедру.
"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", — наголосив Федір Веніславський.
Ще є третя категорія військовозобов'язаних, яких можуть призвати до війська до 25 років. До неї належать чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними.
"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також отримають статус військовозобов'язаних", — сказав нардеп.
Він пояснив, що таким громадянам вже видавали військовий квиток та присвоїли спеціальність солдатів. Тому в умовах війни вони є військовозобов'язаними.
Нагадаємо, без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.
Читайте Новини.LIVE!